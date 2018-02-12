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Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона со снегом и ветром

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Непогода стала причиной отмены занятий во всех классах всех смен школ Петропавловска-Камчатского.

Информацию об этом распространила пресс-служба горадминистрации в понедельник, 12 февраля.

«Занятия отменяются из-за комплекса неблагоприятных метеоусловий», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что мощный циклон, который принес сильные снегопады и ураганный ветер, ударил по Камчатке в ночь на понедельник.

Принимать решение об отмене учебных занятий при резком понижении температуры школы могут самостоятельно. Согласно нормам, начальные классы освобождаются от занятий при температуре от минус 25 градусов, учащиеся с пятого по девятые классы могут не посещать школу при температуре от минус 29 градусов, а старшеклассники — ниже минус 35 градусов.

6 февраля портал iz.ru рассказал, что доступ посетителей на Эйфелеву башню в Париже закрыт из-за плохих погодных условий, и пропустят лишь тех, кто забронировал столик в ресторане, расположенном на башне.

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