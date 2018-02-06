Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды

Доступ посетителей на Эйфелеву башню в Париже закрыт из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на официальной странице монумента в Facebook.

В сообщении говорится о том, что доступ будет лишь у тех, кто забронировал столик в ресторане, расположенном на башне. Отмечается, что в Париже второй день идет мелкий снег. Осадки прекратятся лишь в среду, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о наводнении, которое произошло в Париже в конце января. Уровень воды в Сене поднялся 29 января до отметки в 5,8 м. В результате паводка были эвакуированы около 1,5 тыс. парижан. Без электричества остались сотни домов, был закрыт ряд станций метрополитена.