Квартиру главы подразделения Facebook ограбили во Франции

Неизвестные ограбили во Франции квартиру главы подразделения компании Facebook Лорана Солли. Сумма ущерба составила около €80 тыс., сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что грабители накануне вечером проникли в квартиру топ-менеджера на проспекте Фоша в XVI районе Парижа. В момент ограбления Солли был на кухне. Воры пробрались в квартиру топ-менеджера через окно в ванной и направились в спальню, где закрылись на ключ. Обыскав помещение, грабители похитили восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тыс. Кражу Солли заметил ночью.

В настоящее время по факту ограбления правоохранительные органы проводят проверку.