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Жители Парижа осваивают вейкборды из-за наводнения

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Фото: Global Look Press/DPA/Patrick Seeger
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Парижане осваивают вейкборды из-за самого мощного за последние сто лет наводнения во французской столице. Фотографии и видеозаписи своего вынужденного развлечения горожане публикуют в соцсетях.

Среди любителей экстремального спорта даже оказался член муниципального совета одного из пригородов Парижа. По его словам, наводнение стало для спортсменов-экстремалов аналогом снегопада для сноубордистов. Он также добавил, что рад отсутствию правил, запрещающих перемещаться по городским улицам на вейкборде.

Как сообщает телеканал «Звезда», уровень реки Сены постепенно снижается, однако вода с улиц до сих пор не ушла. Кроме того, ожидаются новые дожди. Из-за наводнения город покинули сотни парижан.

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