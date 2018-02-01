Жители Парижа осваивают вейкборды из-за наводнения

Парижане осваивают вейкборды из-за самого мощного за последние сто лет наводнения во французской столице. Фотографии и видеозаписи своего вынужденного развлечения горожане публикуют в соцсетях.

Среди любителей экстремального спорта даже оказался член муниципального совета одного из пригородов Парижа. По его словам, наводнение стало для спортсменов-экстремалов аналогом снегопада для сноубордистов. Он также добавил, что рад отсутствию правил, запрещающих перемещаться по городским улицам на вейкборде.

Публикация от Unleashed Wakemag France (@unleashedwakemagfrance) Янв 31, 2018 at 7:54 PST

Как сообщает телеканал «Звезда», уровень реки Сены постепенно снижается, однако вода с улиц до сих пор не ушла. Кроме того, ожидаются новые дожди. Из-за наводнения город покинули сотни парижан.