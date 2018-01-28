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Около 1,5 тыс. жителей Иль-де-Франс эвакуированы из-за наводнения

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Фото: REUTERS/Mal Langsdon
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Разлив Сены привел к эвакуации жителей парижского региона Иль-де-Франс. Власти эвакуировали почти 1,5 тыс. человек, сообщил полицейский префект Парижа Мишель Дельпюэш.

По его словам, из-за разлива Сены без электричества остались порядка 1,5 тыс. домов.

ТАСС отмечает, что мобилизованы сотрудники всех коммунальных и спасательных служб французской столицы, пик паводка, как прогнозирует государственная служба наблюдения за паводками, ожидается в ночь на понедельник. Предполагается, что уровень воды в Сене в районе контрольной станции у Аустерлицкого моста достигнет 5,95 м.

Сильные дожди наблюдались в столичном регионе Франции больше недели, это привело к паводку. Предпоследний уровень опасности объявлен в 12 департаментах.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Лувр временно закрыл отдел исламского искусства из-за угрозы наводнения. 

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