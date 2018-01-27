МИД предупредил россиян о наводнении в Париже

Министерство иностранных дел России предупредило туристов об угрозе наводнения в Париже из-за разлива Сены и закрытии ряда железнодорожных станций французской столицы. Сообщение об этом распространил департамент ситуационно-кризисного центра ведомства.

#Франция – дожди, выход р.Сены из берегов и подтопления в Париже; до 31.01 ожидаются сбои на городской ж/д линии «RER C» (закрыты станции: Saint-Michel Notre-Dame, Musee d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du President Kennedy, Boulainvilliers); пик наводнения 27-28.01 pic.twitter.com/CRW3UUQGGI — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 26, 2018

Ведомство предупредило россиян о том, что пик наводнения придется на 27–28 января. Согласно прогнозам, уровень Сены может достигнуть 6 м. Навигация главной водной артерии Парижа закрыта с начала недели.

Портал iz.ru писал о том, что Лувр до 28 января закрыл залы с коллекцией исламского искусства из-за роста уровня воды в Сене. Причиной наводнений во Франции стали обильные ливни, выпавшие на прошлой неделе.