МИД предупредил россиян о наводнении в Париже
Министерство иностранных дел России предупредило туристов об угрозе наводнения в Париже из-за разлива Сены и закрытии ряда железнодорожных станций французской столицы. Сообщение об этом распространил департамент ситуационно-кризисного центра ведомства.
Ведомство предупредило россиян о том, что пик наводнения придется на 27–28 января. Согласно прогнозам, уровень Сены может достигнуть 6 м. Навигация главной водной артерии Парижа закрыта с начала недели.
Портал iz.ru писал о том, что Лувр до 28 января закрыл залы с коллекцией исламского искусства из-за роста уровня воды в Сене. Причиной наводнений во Франции стали обильные ливни, выпавшие на прошлой неделе.