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Венсенский зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Парижский зоопарк в столичном пригороде Венсене приостановил работу из-за побега четырех бабуинов.

Информацию об этом распространил новостной портал «Локал» в пятницу, 26 января.

«Четыре сбежавших [бабуина] сейчас находятся в лесной зоне парка», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В зоопарке не уточнили, как обезьянам удалось вырваться из своего вольера.

30 декабря суд американского штата Коннектикут отказался освободить трех слонов из зоопарка, постановив, что они не обладают теми же правами, что и человек.

В случае успеха зоозащитники хотели освободить трех слоних из передвижного зоопарка. Суд назвал этот иск легкомысленным.

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