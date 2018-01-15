Число погибших в результате наводнений в Калифорнии достигло 20 человек

Число жертв оползней и ливней в американском штате Калифорния достигло 20 человек. Такие данные приводит телеканал CNN со ссылкой на местное управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны.

Еще четыре человека в округе Санта-Барбара в возрасте от двух до 53 лет числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 18 погибших и 28 пострадавших в результате наводнений и оползней.

Сильные ливни обрушились на юг штата Калифорния 8 января, спровоцировав массовые сходы селевых потоков. Нанесенный непогодой ущерб оценивается в $305 млрд.