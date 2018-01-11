Не менее шести человек стали жертвами наводнений в Гаити

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнений на северо-востоке Гаити, вызванных сильными ливнями. Такие данные приводит Управление гражданской защиты страны.

Как передает ТАСС, удар стихии полностью разрушил десятки домов и уничтожил урожай. По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут продолжаться еще несколько дней.

Жертвами наводнений и оползней после ливней в американском штате Калифорния стали 15 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести.