Около 30 человек погибли в результате обрушения циклона на Мадагаскар
Около 30 человек стали жертвами последствий тропического циклона «Ава», обрушившегося на Мадагаскар. Об этом пишет Reuters.
«В предварительном докладе по обрушившемуся на Мадагаскар циклону «Ава» указано, что погибли 29 человек», — приводит агентство комментарий главы пресс-службы Национального бюро по управлению рисками и предупреждению чрезвычайных ситуаций Мелисы Венанс.
По данным ведомства, из-за удара стихии более 17 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, еще 22 числятся пропавшими без вести.
Циклон обрушился на островное государство утром 5 января, он вызвал многочисленные наводнения и сели. Многие поселения остались без электричества.
4 января в столице Демократической Республики Конго Киншасе прошли сильные дожди, которые вызвали крупное наводнение. Жертвами стихии стали 37 человек.