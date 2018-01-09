Прямой эфир

Около 30 человек погибли в результате обрушения циклона на Мадагаскар

0
Фото: TASS/ZUMA/Chen Jianjiang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 30 человек стали жертвами последствий тропического циклона «Ава», обрушившегося на Мадагаскар. Об этом пишет Reuters.

«В предварительном докладе по обрушившемуся на Мадагаскар циклону «Ава» указано, что погибли 29 человек», — приводит агентство комментарий главы пресс-службы Национального бюро по управлению рисками и предупреждению чрезвычайных ситуаций Мелисы Венанс.

По данным ведомства, из-за удара стихии более 17 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, еще 22 числятся пропавшими без вести.

Циклон обрушился на островное государство утром 5 января, он вызвал многочисленные наводнения и сели. Многие поселения остались без электричества.

4 января в столице Демократической Республики Конго Киншасе прошли сильные дожди, которые вызвали крупное наводнение. Жертвами стихии стали 37 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гоа предупредили о наводнении из-за суперлуния
При сходе селя и наводнениях в Филиппинах погибли 200 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017