Число жертв наводнений и оползней в Калифорнии возросло до 18 человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в американском штате Калифорния за последнюю неделю возросло до 18 человек. Такие данные приводит Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как пояснил агентству шериф округа Санта-Барбара Билл Браун, 12 января сотрудники полиции обнаружили тело погибшего 87-летнего мужчины. Еще шесть человек в округе числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 17 погибших и 24 пропавших в результате удара стихии в Калифорнии.

Сильные дожди обрушились на юг американского штата 8 января. Сумма ущерба, нанесенного непогодой, оценивается в $305 млрд.