Лувр временно закрыл отдел исламского искусства из-за угрозы наводнения

Лувр до 28 января закрывает залы, в которых располагается коллекция исламского искусства. Ограничительные меры связаны с угрозой наводнения в Париже из-за роста уровня воды в Сене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее отметили, что «также приняты меры по защите дворца», в котором располагается Лувр. Сообщается, что по рекомендации властей с 2002 года в Лувре регулярно проводятся учения на случай наводнения, поскольку его здание и подземные хранилища расположены в непосредственной близости от русла Сены.

Утром 24 января уровень воды в Сене достиг отметки в 5,12 м. Из-за паводка в Париже полностью приостановлена навигация и закрыты некоторые станции метро. Кроме того, существует угроза разлива таких рек, как Марна, Об, Армансон и Йонна.

Летом 2016 года вода в реке начала подниматься. Тогда на протяжении четырех дней музей был закрыт целиком, часть экспонатов переместили в более защищенные от воды места.

Власти города опасаются того, что уровень воды в Сене может подняться до 6,07 м, как в 2016 году. Согласно прогнозам, пик паводка ожидается в предстоящие выходные. Портал iz.ru писал о том, что причиной наводнений во Франции стали сильные ливни, выпавшие на прошлой неделе.