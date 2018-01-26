Париж уходит под воду

В столице Франции Сена вышла из берегов после сильных ливней. В результате значительная часть улиц города оказалась затопленной. Как сейчас выглядит город и как спасаются его жители — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
Вид на затопленную набережную возле собора Парижской Богоматери
Фото: Getty Images/IP3/Aurelien Morissard
Вид на Эйфелеву башню во время наводнения
Фото: Global Look Press/dpa/Katharina Kalhoff
Часть затопленного острова Сите в центре Парижа
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Спасатели помогают пожилой женщине в парижском пригороде Конде-Сент-Либьер
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
Мужчина с помощью веревки передает пакет с припасами своему знакомому, живущему в плавучем доме на Сене
Фото: РИА Новости/Жюльен Маттиа
Местная жительница переправляется на лодке по одной из улиц города
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Пожарный проверяет крепление швартовых канатов судна у затопленного берега
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
В городе закрыто несколько железнодорожных станций, работа крупных музеев приостановлена
Фото: Global Look Press/Panoramic
Пик наводнения ожидается 27-28 января
Фото: Global Look Press/Panoramic
В городе отменены круизы по Сене, так как суда не могут пройти под мостами из-за поднявшегося уровня воды
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