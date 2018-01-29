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Сена в Париже вышла из берегов

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Уровень воды в реке Сене в Париже поднялся в понедельник до отметки в 5,8 м. Это стало пиковым показателем за время паводка.

Сена вышла из берегов. На этом уровне вода в реке продержится, по данным местных метеорологических служб, до вторника.

Около 1,5 тыс. человек эвакуировали в Парижском регионе из-за наводнения. Без электричества остались сотни домов. В 20 департаментах центральной и северной Франции сохраняется «оранжевый», предпоследний, уровень опасности.

В Париже приостановлено движение речного транспорта, закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C. В центре французской столицы приостановлена работа метрополитена, часть автомагистралей закрыта.

Работа популярных у туристов речных трамвайчиков «бато-муш» полностью остановлена — вода настолько высоко поднялась, что они не проходят под мостами.

Пятиметровый памятник солдату колониальных войск, служащий опорой моста Альма и являющийся своеобразной отметкой высоты подъема воды, затоплен больше чем наполовину.

Музеи, включая Лувр, Орсэ и Пти-Пале, эвакуируют свои коллекции с нижних этажей. В Лувре в прошедшие выходные были закрыты нижние залы из-за угрозы подтопления. Руководство музея Орсэ ввело в действие экстренный план спасения предметов искусства, передает BFM.RU. Закрыта Эйфелева башня.

Последние декабрь и январь стали третьим самым дождливым периодом за время наблюдения метеорологов с 1900 года.

Напомним, в 2016 году вода в Сене поднималась до 6,1 м.

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