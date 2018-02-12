Метро Москвы переходит на усиленный режим работы из-за снегопада

Сотрудники московского метро переходят на усиленный режим работы из-за снегопада. На данный момент в работах по уборке снега задействованы более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Службы Московского метрополитена работают в усиленном режиме. Более 2,5 тыс. сотрудников, работающих в две смены, подготовят метро к приему пассажиров утром в понедельник», — сказано в сообщении.

Добавляется, что уборка снега будет продолжаться всю ночь. Сотрудники будут очищать открытые станции, подходы к станциям и крыши станций, пути. Отмечается, что предвестибюльные территории и лестничные сходы требуют более частой уборки. Ведется регулярный мониторинг появления течей для недопущения выведения электрооборудования из строя.

Как ранее сообщал портал iz.ru, к утру понедельника, 12 февраля, в Москве может выпасть до 6 см снега. Для ликвидации последствий проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Горожан просят пересесть на общественный транспорт.