До 6 см снега может выпасть в Москве к утру 12 февраля

В Москве может выпасть до 6 см снега к утру понедельника, 12 февраля.

Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для ликвидации последствий снегопада «проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой.

«Под особым контролем находятся уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и объектам соцкультбыта. Продолжается вывоз снега на снегосплавные пункты», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Заммэра также обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки, не создавать помех работе коммунальной техники.

Ранее 11 февраля департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил о возможности образования снежных заносов и гололедицы на дорогах и призвал водителей пользоваться общественным транспортом.