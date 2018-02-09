Около 1,25 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы за сутки

Около 1,25 млн кубометров снега вывезено с улиц Москвы за прошедшие сутки, в расчистке города от снега задействовано более 17 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы по ликвидации последствий обильных снегопадов 3–5 февраля продолжаются круглосуточно.

«На улицах города задействовано более 17 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, около 70 тыс. рабочих. За прошедшие сутки вывезено на снегосплавные пункты и пермещено порядка 1,25 млн куб. м снега», — приводит его слова АГН «Москва».

По данным заммэра, с начала зимы с улиц Москвы было вывезено около 20 млн кубометров снега.

Мощные снегопады обрушились на столичный регион 3–5 февраля, за это время в Москве выпало 47 см осадков, что составляет 122% месячной нормы. 9 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом и температурой от -3 до -5 градусов.