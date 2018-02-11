Снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье

В воскресенье, 11 февраля, в московском регионе ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура воздуха днем составит от минус 4 до минус 2 градусов. об этом сообщает Гидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Как писал портал iz.ru, ночь на 8 февраля была признана самой морозной в столице с начала зимы — температура воздуха опустилась ниже минус 25 градусов. Это значение побило рекорд 6 февраля, тогда ночью столбики термометров показали минус 16,2 градуса.

При этом, по прогнозам синоптиков, Масленая неделя в московском регионе начнется с морозов.