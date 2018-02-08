Масленичная неделя начнется в столичном регионе с морозов

Морозная погода установится в начале масленичной недели в Москве и области, термометры покажут до -18 градусов, что соответствует климатической норме.

«В начале новой недели станет немного холоднее, но и ветер будет слабее», — отмечает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра. Самым холодным днем недели будет вторник с -18 градусами ночью, в другие дни ожидается от -10 до -15 градусов. 9 февраля ночью в Москве ожидается -7... -9, днем -5.

Незначительное потепление ожидается в столице в выходные 10 и 11 февраля: днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет не ниже 5 градусов мороза, пишет сетевое издание m24.ru.

Напомним, что минувшие выходные стали самыми снежными для этой зимы. К утру воскресенья в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды.