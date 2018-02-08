Ночь на 8 февраля стала самой холодной в Москве

Температура воздуха ниже минус 25 градусов зафиксирована в Москве в ночь на четверг, 8 февраля. Синоптики отмечают, что ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы.

«До минус 25,6 градуса понизилась температура на станции Черусти, которая находится на востоке Московской области», — говорится в сообщении сайта «Метеоновости», передает РИАМО.

Это значение побило рекорд 6 февраля, тогда ночью столбики термометров показали минус 16,2 градуса, передает телеканал «360».

Морозы в Москву и область пришли на смену мощным снегопадам. Потепление в средней полосе России ожидается только к концу недели.