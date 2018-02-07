Морозы до 11 градусов и слабый снег ожидаются в среду в Москве

В среду, 7 февраля, в столичном регионе ожидается морозная погода до 11 градусов ниже нуля со слабым снегом. Об этом передает центр «Фобос».

Сообщается, что будет облачно с прояснениями, местами не исключен слабый снег. В Москве столбики термометров поднимутся до минус 7–9 градусов, в Подмосковье — минус 6–11 градусов. Атмосферное давление к вечеру повысится до 759 мм ртутного столба.

Портал iz.ru писал о том, что коммунальным службам Московского региона потребуется еще неделя, чтобы вывезти аномальный объем снежных осадков. Обрушившийся снегопад специалисты назвали сильнейшим за последние сто лет, а погодные условия признали экстремальными.