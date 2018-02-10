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Собянин назначил первого заместителя начальника МАДИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Илью Пырсина на должность первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает РИАМО.

«Принять Пырсина Илью Анатольевича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции», — говорится в распоряжении столичного мэра.

Контракт с чиновником рассчитан на пять лет.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что Сергей Собянин отметил роль прокуратуры Москвы в снижении преступлений в городе на треть в 2017 году.

По словам прокурора столицы Владимира Чурикова, в 2017 году в Москве на 31% сократилось число краж, на 36% — число грабежей, на 38,4% — разбоев.

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