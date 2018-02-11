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Московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупреждает о возможности образования снежных заносов и гололедицы на дорогах из-за непогоды в воскресенье, 11 февраля. Столичным водителям ведомство рекомендовало пересесть на городской транспорт.

Сообщается, все службы транспортного комплекса переведены на усиленный режим работы. Технические службы максимально оперативно устраняют задержки движения городского транспорта и прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения, сообщает московский дептранс.

Водителей просят держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

Портал iz.ru писал о том, что в воскресенье, 11 февраля, в московском регионе ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура воздуха днем составит от минус 4 до минус 2 градусов.

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