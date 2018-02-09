Восьмибалльные пробки образовались в Москве вечером 9 февраля

Движение транспорта в Москве затруднено вечером 9 февраля, в городе регистрируются восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки».

Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитический центр столичного департамента транспорта, пробки образовались в сторону области на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Затруднения на обоих направлениях отмечаются на северо-западе и юго-востоке МКАД.

Ранее портал iz.ru писал, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям не выезжать из Москвы после 21:00 9 февраля.