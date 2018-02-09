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ЦОДД рекомендует водителям выезжать из Москвы после 9 вечера

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автолюбителям выезжать из Москвы после 21:00, сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

Отмечается, что уже по состоянию на 14:00 дорожная ситуация в мегаполисе оценивается в 6 баллов.

«Местами на проезжей части еще остался снег — там будет сложно проехать. ЦОДД просит автомобилистов выбирать время выезда из города вечером», — отмечается в сообщении. «До 20:00 рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — советует водителям ЦОДД.

Накануне вечером пробки в девять баллов наблюдались в Москве.

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