ЦОДД рекомендует водителям выезжать из Москвы после 9 вечера

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автолюбителям выезжать из Москвы после 21:00, сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

Отмечается, что уже по состоянию на 14:00 дорожная ситуация в мегаполисе оценивается в 6 баллов.

«Местами на проезжей части еще остался снег — там будет сложно проехать. ЦОДД просит автомобилистов выбирать время выезда из города вечером», — отмечается в сообщении. «До 20:00 рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — советует водителям ЦОДД.

Накануне вечером пробки в девять баллов наблюдались в Москве.