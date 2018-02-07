В ЦОДД прокомментировали второе место Москвы в рейтинге загруженности дорог

Москва сохранила показатели по загруженности дорог, несмотря на масштабные работы по благоустройству города и другие негативные для уличного трафика факторы.

Об этом сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Вадим Юрьев.

«Тот факт, что в рейтинге Москва не ухудшила свои показатели, говорит о том, что в нашем городе формируется правильный вектор развития», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что Москва осталась на втором месте, несмотря на то что количество автомобилей существенно увеличилось. Глава ЦОДД добавил, что, кроме того, в течение четырех месяцев в этом году велись масштабные работы по благоустройству большого числа московских улиц.

Таким образом Юрьев прокомментировал исследование компании в области транспортной аналитики INRIX, согласно которому российская столица по итогам 2017 года второй раз подряд заняла второе место в мире по загруженности дорог.

По его словам, среднее время, проведенное в пробках московским водителем в течение года, составило 91 час (в 2016 году — 91,4 часа).

«Улучшение даже на небольшой процент, несмотря на все негативные факторы, позволяет говорить о том, что мы правильно выбрали вектор развития транспортной системы города», — отметил глава ЦОДД.

Первое место в рейтинге вновь занял американский Лос-Анджелес, жители которого проводят в пробках около 102 часов ежегодно.

Ранее сообщалось, что ЦОДД планирует использовать профессиональные квадрокоптеры для мониторинга дорожной ситуации на МКАД.