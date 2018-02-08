Пробки в девять баллов наблюдаются в Москве

Автомобильные заторы в Москве вечером в четверг, 8 февраля, достигли уровня девяти баллов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», особенно осложнено движение транспорта по центральным магистралям мегаполиса.

Наиболее трудно проехать по Третьему транспортному кольцу (ТТК), Бульварному и Садовому кольцу. Транспортные заторы там наблюдаются в обоих направлениях движения.

Во вторник, сообщал портал iz.ru, загруженность дорог в Москве оценивалась в 8 из 10 баллов. Непростую дорожную ситуацию в Москве осложнили мощные снегопады.