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Пробки в девять баллов наблюдаются в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Автомобильные заторы в Москве вечером в четверг, 8 февраля, достигли уровня девяти баллов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», особенно осложнено движение транспорта по центральным магистралям мегаполиса.

Наиболее трудно проехать по Третьему транспортному кольцу (ТТК), Бульварному и Садовому кольцу. Транспортные заторы там наблюдаются в обоих направлениях движения.

Во вторник, сообщал портал iz.ru, загруженность дорог в Москве оценивалась в 8 из 10 баллов. Непростую дорожную ситуацию в Москве осложнили мощные снегопады.

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