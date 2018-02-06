Серьезные пробки образовались в Москве

Вечером во вторник, 6 февраля, серьезные заторы образовались на автомагистралях российской столицы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог оценивается в 8 из 10 баллов. Отмечается, что трудности в движении транспорта отмечены на МКАД и Третьем транспортном кольце.

Также пробки образовались на выездах из Москвы в сторону области — большинство трасс «стоит» почти без движения, сообщает НСН. Накануне автомобильные заторы в Москве оценивались в 6 баллов.

С 3 по 5 февраля мощные снегопады обрушились на столичный регион. За минувшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. 6 февраля заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что последствия снегопада будут устранены в городе в течение пяти-шести дней.