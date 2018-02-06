Москва заняла второе место по уровню загруженности дорог

Москва вновь стала вторым по уровню загруженности дорог городом в мире в 2017 году, жители столицы простояли в пробках 91 час. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном компанией в области транспортной аналитики INRIX.

Лидером рейтинга признали Лос-Анджелес, жители которого проводят в заторах около 102 часов.

В ТОП-10 вошли еще четыре американских города — Нью-Йорк (3), Сан-Франциско (5), Атланта (8) и Майями (10), а также Сан-Паулу, Лондон, Каракас и Париж.

При этом рейтинг стран по загруженности дорог возглавил Таиланд, следом расположились Индонезия, Колумбия и Венесуэла. А Россия разделила пятое место с США.

Всего транспортные ситуации были проанализированы в 1360 городах 38 стран мира.

Ранее голландская компания TomTom выяснила, что петербуржцы стоят в пробках на две минуты меньше москвичей. В среднем жители северной столицы проводят в заторах по 47 минут в сутки или 179 часов в год.