ЦОДД планирует мониторить дорожную ситуацию на МКАД квадрокоптерами

Профессиональные квадрокоптеры для мониторинга дорожной ситуации на МКАД планирует использовать Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом во вторник сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

По словам главы ведомства, пока проект прорабатывается, тестируются различные варианты.

«Это квадрокоптеры, которые не теряют связь. Нам не нужно, чтобы они летали на большой высоте», — цитирует Юрьева RNS.

Он отметил также, что в качестве эксперимента продумывается возможность «оперативной и очень быстрой съемки всех участников ДТП, чтобы сократить время перекрытия».

Для реализации проекта требуется сертификация, добавил руководитель ЦОДД.

Город анонсирует проект, когда будет понятно найден конечный вариант.

Напомним, ранее во вторник ЦОДД попросил московских автомобилистов отказаться от поездок на личных автомобилях до конца недели.

Экипажи Дорожного патруля ЦОДД и эвакуаторы патрулируют наиболее сложные и загруженные участки на МКАД и крупных магистралях столицы, чтобы при необходимости оперативно помочь водителям.