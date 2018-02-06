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Московские коммунальщики продолжают убирать город от снежных заносов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Коммунальные службы Москвы продолжат устранять последствия продолжительного снегопада.

Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

«Вся инфраструктура городского транспорта и подвижной состав готовы к работе в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского.

Отмечается, что сотрудники метро и МЦК круглосуточно следят за территориями, прилегающими к вестибюлям, состоянием путей, в особенности на открытых участках, вестибюлей и лестничных сходов.

Также все автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП «Мосгортранс» прошли необходимое техническое обслуживание, проверена исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Кроме того, наиболее сложные и загруженные участки на МКАД и крупных магистралях города патрулируют экипажи Дорожного патруля ЦОДД и эвакуаторы, чтобы оперативно помочь водителям при необходимости.

Ранее 6 февраля заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что последствия снегопада будут устранены в городе в течение пяти-шести дней.

С 3 по 5 февраля мощные снегопады обрушились на столичный регион. За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы осадков.

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