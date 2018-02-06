Московские коммунальщики продолжают убирать город от снежных заносов
Коммунальные службы Москвы продолжат устранять последствия продолжительного снегопада.
Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
«Вся инфраструктура городского транспорта и подвижной состав готовы к работе в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского.
Отмечается, что сотрудники метро и МЦК круглосуточно следят за территориями, прилегающими к вестибюлям, состоянием путей, в особенности на открытых участках, вестибюлей и лестничных сходов.
Также все автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП «Мосгортранс» прошли необходимое техническое обслуживание, проверена исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.
Кроме того, наиболее сложные и загруженные участки на МКАД и крупных магистралях города патрулируют экипажи Дорожного патруля ЦОДД и эвакуаторы, чтобы оперативно помочь водителям при необходимости.
Ранее 6 февраля заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что последствия снегопада будут устранены в городе в течение пяти-шести дней.
С 3 по 5 февраля мощные снегопады обрушились на столичный регион. За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы осадков.