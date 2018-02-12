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Москва стала светлее ночью на 40% с 2010 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Около 400 столичных объектов оборудуют архитектурно-художественной подсветкой в 2018 году. Таким образом, ночная Москва станет на 40% светлее по сравнению с уровнем 2010 года. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью газете «Вечерняя Москва».

«По просьбам горожан фонари и торшеры получат набережные Москвы-реки. В 2017 году осветили левый берег от Москвы-Сити до Таганки на протяжении 17 км. В этом году [подсветку] получат порядка 400 объектов», — сообщил Бирюков.

Вице-мэр отметил, что ежегодно количество элементов подсветки в Москве увеличивается. Так, за последние семь лет на 18 тыс. жилых дворов появились 84 тыс. световых объектов, подсветкой были оборудованы 1,5 тыс. спортивных и детских площадок. Таким образом, с 2010 года Москва стала светлее ночью на 40%.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 24 марта столица в 10-й раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли». На полтора часа в Москве отключат архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов.

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