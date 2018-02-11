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Третий зимний велопарад состоялся в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Третий зимний велопарад прошел в Москве. Маршрут заезда пролегал от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье».

Участникам парада разрешили проехать по городу на любом велосипеде, включая авторские образцы, и в любой одежде, указывает m24

На старт вышли велосипедисты в костюмах киногероев, животных, а некоторые нарядились русскими красавицами в кокошниках и космонавтами. В мероприятии также участвовали представители 25 стран, в том числе Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Чили. 

На время проведения заезда несколько улиц центра Москвы перекрыли для автомобилей, однако на дорожную ситуацию это практически не повлияло.

Следующий велопарад пройдет 20 мая

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