Третий зимний велопарад состоялся в Москве

Третий зимний велопарад прошел в Москве. Маршрут заезда пролегал от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье».

Участникам парада разрешили проехать по городу на любом велосипеде, включая авторские образцы, и в любой одежде, указывает m24.

На старт вышли велосипедисты в костюмах киногероев, животных, а некоторые нарядились русскими красавицами в кокошниках и космонавтами. В мероприятии также участвовали представители 25 стран, в том числе Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Чили.

На время проведения заезда несколько улиц центра Москвы перекрыли для автомобилей, однако на дорожную ситуацию это практически не повлияло.

Следующий велопарад пройдет 20 мая.