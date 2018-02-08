Любительская велогонка по Садовому в Москве пройдет в мае

Любительская велогонка по Садовому кольцу в Москве пройдет в рамках ежегодного велопарада 20 мая, сообщила руководитель проектов столичного департамента транспорта Ольга Мальцева.

Изначально велопарад должен был состояться 27 мая, но его перенесли в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Всего в этом году в столице пройдет четыре подобных мероприятия, указывает агентство городских новостей «Москва».

11 февраля пройдет Третий зимний московский велопарад. Его маршрут запланирован вокруг парка «Зарядье».