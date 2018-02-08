Прямой эфир

Любительская велогонка по Садовому в Москве пройдет в мае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любительская велогонка по Садовому кольцу в Москве пройдет в рамках ежегодного велопарада 20 мая, сообщила руководитель проектов столичного департамента транспорта Ольга Мальцева.

Изначально велопарад должен был состояться 27 мая, но его перенесли в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Всего в этом году в столице пройдет четыре подобных мероприятия, указывает агентство городских новостей «Москва».

11 февраля пройдет Третий зимний московский велопарад. Его маршрут запланирован вокруг парка «Зарядье». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японец прокатил снеговика на багажнике велосипеда
Фестиваль продуктов «МосЕда» пройдет 17–18 марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017