Фестиваль продуктов «МосЕда» пройдет 17–18 марта

В Москве 17–18 марта пройдет фестиваль продуктов российских производителей «МосЕда». За два дня москвичи гости столицы смогут попробовать и оценить предложенную продукцию и выбрать то, что впоследствии будет предложено им на продовольственных ярмарках, которые откроются в апреле.

В марте в российской столице отроется более 1,5 тыс. площадок фестиваля «МосЕда».

«Пользуясь возможностью, что будет большое количество голосующих, мы презентуем продукты региональных производителей и узнаем у горожан, что они хотят видеть на ярмарках», — рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк, сообщает «Российская газета».

Каждому покупателю вручат буклеты-опросники, гости фестиваля смогут выбрать производителей понравившейся им продукции.

Ранее стало известно, что в столице приготовят больше 170 видов блинов в рамках фестиваля «Московская Масленица». Основные гулянья пройдут на Манежной площади и площади Революции, а также в Камергерском переулке и на Новом Арбате.