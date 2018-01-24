Прямой эфир

Massive Attack и Gorillaz выступят на московском фестивале Park Live в июле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская группа Massive Attack, исполняющая музыку в стиле трип-хоп, выступит на московском фестивале Park Live в Парке Горького 29 июля. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Коллектив ведет свою историю от 1988 года. Музыканты выпустили пять альбомов, которые были проданы 11 млн копий по всему миру. При этом пластинка Blue Lines, выпущенная в 1991 году, вошла в список 500 самых великих альбомов всех времен по версии музыкального журнала Rolling Stone.

28 июля перед посетителями фестиваля выступит еще одна известная британская группа Gorillaz — это виртуальный коллектив, созданный 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Gorillaz вошли в книгу рекордов Гинесса как «Самая успешная виртуальная группа» после того, как дебютный одноименный альбом коллектива был распродан 7 млн копий.

Фестиваль Park Live пройдет в Москве в шестой раз. В разные годы в нем принимали участие известные зарубежные и российские группы и исполнители. Хедлайнером прошлогоднего фестиваля была группа System of a Down.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил организовать для молодежи конкурс авторской песни
Москва заработала почти 14 млрд рублей на рождественском фестивале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017