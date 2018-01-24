Massive Attack и Gorillaz выступят на московском фестивале Park Live в июле

Британская группа Massive Attack, исполняющая музыку в стиле трип-хоп, выступит на московском фестивале Park Live в Парке Горького 29 июля. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Коллектив ведет свою историю от 1988 года. Музыканты выпустили пять альбомов, которые были проданы 11 млн копий по всему миру. При этом пластинка Blue Lines, выпущенная в 1991 году, вошла в список 500 самых великих альбомов всех времен по версии музыкального журнала Rolling Stone.

28 июля перед посетителями фестиваля выступит еще одна известная британская группа Gorillaz — это виртуальный коллектив, созданный 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Gorillaz вошли в книгу рекордов Гинесса как «Самая успешная виртуальная группа» после того, как дебютный одноименный альбом коллектива был распродан 7 млн копий.

Фестиваль Park Live пройдет в Москве в шестой раз. В разные годы в нем принимали участие известные зарубежные и российские группы и исполнители. Хедлайнером прошлогоднего фестиваля была группа System of a Down.