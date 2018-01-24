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Москва заработала почти 14 млрд рублей на рождественском фестивале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поступления в бюджет Москвы от проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» составят порядка 13,7 млрд рублей.

Об этом сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«Это почти 15 рублей на каждый рубль, инвестированный городом», — цитирует его ТАСС.

По словам Ефимова, всего на площадках фестиваля в этот раз побывали более 14 млн человек.

Глава департамента также рассказал, что в 2017 году Москву посетили 21,6 млн туристов, что на 13% больше, чем в 2016 году.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в мировую пятерку самых популярных новогодних маршрутов.

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