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Рост продаж варежек и леденцов отметили в Москве в праздники

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Столичный мэр Сергей Собянин рассказал об итогах столичного новогоднего праздничного фестиваля «Путешествие в Рождество».

В своем микроблоге московский градоначальник отметил, что гости фестиваля приобрели множество сувениров, варежек и леденцов. 

Кроме того, мэр Москвы отметил, что более сотни театров подарили посетителям праздника 1,5 тыс. представлений. Их посетили свыше 650 тыс. москвичей и гостей столицы, сообщает сайт телеканала 360.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки.

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