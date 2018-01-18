Рост продаж варежек и леденцов отметили в Москве в праздники

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал об итогах столичного новогоднего праздничного фестиваля «Путешествие в Рождество».

В своем микроблоге московский градоначальник отметил, что гости фестиваля приобрели множество сувениров, варежек и леденцов.

Гости фестиваля #ПутешествиевРождество приобрели 150 тысяч елочных игрушек и новогодних сувениров. По нашим наблюдениям, особой популярностью пользовались медовые десерты, леденцы, варежки и расписанные вручную игрушки "Щелкунчик". pic.twitter.com/6A8CmQa2jh — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 января 2018 г.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что более сотни театров подарили посетителям праздника 1,5 тыс. представлений. Их посетили свыше 650 тыс. москвичей и гостей столицы, сообщает сайт телеканала 360.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки.