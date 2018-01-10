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Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки. При этом 23 млрд были потрачены на товары в интернете. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным компании, самыми популярными товарами уже традиционно стали бытовая техника, ювелирные изделия и верхняя одежда.

В интернете россияне чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные» часы, наушники, мебель и различные товары для дома.

При этом потраченная в новогодние каникулы сумма превышает прошлогодний показатель на 7%, когда с 1 по 8 января было потрачено 860 млрд рублей.

В новогоднюю ночь, по данным АКИТ, сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.

«Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в прошлом году. Такая ситуация сложилась в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции. Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января», — цитирует RT президент АКИТ Алексея Федорова.

Ранее портал iz.ru сообщил, что праздничные мероприятия в Москве за 10 дней праздников посетили 10,5 млн человек. Особенно активно москвичи участвовали в мероприятиях, проводившихся на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», а также в парках и на ВДНХ.

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