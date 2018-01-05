Новогодние забавы

На новогодние каникулы в Москву традиционно приезжает много туристов. Куда сводить приехавших в гости родственников или друзей — в галерее iz.ru. На фото: ГУМ-каток на Красной Площади
Фото: РИА Новости
Никольскую улицу в этом году украсили сотнями метров светящихся гирлянд, смотрится эта инсталляция очень эффектно
Фото: РИА Новости
Главный гастроном Москвы — «Елисеевский» находится прямо на Тверской улице. Он был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году, и сразу же привлек к себе внимание роскошными интерьерами, необычными продовольственными товарами и редкими винами
Фото: РИА Новости
Площадь перед Большим театром
Фото: РИА Новости
На Новом Арбате построили сноуборд-парк в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». На фото: показательные выступления спортсменов в сноуборд-парке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Кзаков
ГУМ. Государственный универсальный магазин до 1921 года назывался Верхние торговые ряды. Он занимает целый квартал Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь
Фото: РИА Новости
Карусель на Красной Площади
Фото: РИА Новости
Стометровая ледяная горка была установлена на Манежной площади в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Центральный детский магазин, он же бывший «Детский мир». С 2006 по 2015 годы в магазине проходила реконструкция и смена собственников, но сейчас он полностью отреставрирован и открыт для посетителей
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Тверской Бульвар в сторону площади Никитские Ворота
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