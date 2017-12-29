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Россияне стали осторожнее в прогнозах на будущий год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Количество россиян с оптимистичными и пессимистичными ожиданиями от следующего года снизилось. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Международную ассоциацию независимых исследовательских агентств Gallup International.

«Наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах», — сказано в исследовании.

Так, доля оптимистов среди россиян снизилась за год с 33% до 25%, пессимистов — с 19% до 17%. При этом доля граждан РФ, не ожидающих грандиозных перемен в грядущем году, выросла до 47% с 38%.

В опросе приняли участие около 53 тыс. человек в 55 странах. Позитивные прогнозы относительно следующего года дали 39% жителей планеты, пессимистичные — 23%. Не ждут изменений в 2018 году 32% респондентов, а 6% затруднились ответить.

В исследовании отмечается, что наиболее оптимистично относятся к грядущему году в азиатских странах: Индонезии, Индии, Бангладеш, Вьетнаме. При этом пессимизм демонстрируют Италия и Греция. Итоги опроса среди россиян показали среднестатистический результат.

Ранее взрослые россияне рассказали, что хотели бы получить от Деда Мороза в качестве подарка на Новый год.

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