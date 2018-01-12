Сотникова примет участие в спектакле фестиваля «Путешествие в Рождество»

Мировые звезды фигурного катания, в том числе олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, примут участие в спектаклях на льду в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом информирует оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятия пройдут в «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере. Чемпионка в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель «чемпионата четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев сыграют главные роли в шоу «Белоснежка», пишет АГН «Москва».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января.