Прямой эфир

Сотникова примет участие в спектакле фестиваля «Путешествие в Рождество»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые звезды фигурного катания, в том числе олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, примут участие в спектаклях на льду в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом информирует оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятия пройдут в «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере. Чемпионка в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель «чемпионата четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев сыграют главные роли в шоу «Белоснежка», пишет АГН «Москва».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рождественский фестиваль объединит музыку разных конфессий
В программе смотра — духовные сочинения Моцарта, Рахманинова, Стравинского, Бернстайна и других композиторов
Названа самая популярная еда на фестивале «Путешествие в Рождество»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017