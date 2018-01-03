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Названа самая популярная еда на фестивале «Путешествие в Рождество»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самой популярной едой на столичном фестивале «Путешествие в Рождество» оказались шанежки и ватрушки. В общей сложности посетители праздника съели 16 тысяч изделий.

Как сообщает новостной портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», за три дня москвичи и гости столицы съели свыше 9 тысяч шанежек с мясом и капустой. Кроме того, было съедено более 7 тысяч пирожков и ватрушек. Также на всех площадках фестиваля пользуются популярностью шашлык из курицы и телятины, пельмени и пицца.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 22 декабря. Он продлится в Москве до 14 января и пройдет на 83 площадках. В этом году фестиваль раскрывает тему театра. 

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