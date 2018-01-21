Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних маршрутов

Москва вошла в мировую пятерку самых популярных новогодних маршрутов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва по всем рейтингам вошла в мировую пятерку для популярных новогодних маршрутов в мире, и мы это видим по количеству туристов — и иностранных, и российских», — приводит «Звезда» слова Собянина со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Мэр добавил, что московский фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 млн человек, что является рекордом.