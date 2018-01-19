Собянин осмотрел станцию метро глубокого заложения «Нижняя Масловка»

Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход работ на строящейся станции метро «Нижняя Масловка», которая станет частью новой ветки Третьего пересадочного контура (ТПК).

По словам Собянина, строительство развернуто на всех участках Большой кольцевой линии метро. «На Нижней Масловке вблизи Савеловского вокзала строится станция самого глубоко залегания на этой линии, самая сложная», — цитирует мэра «ТВ Центр».

Он добавил, что станция соединит две ветки метро, Савеловский вокзал, наземный транспорт и первый диаметр МЦД от Лобни до Одинцово. «Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел», — резюмировал Собянин.

Окончание строительства станции намечено на конец 2018 года. Платформу возводят на глубине более 60 м под площадью Бутырской заставы. Ее соединят переходами с серой веткой метро и Савеловским вокзалом.

Транспортно-пересадочный узел поможет существенно увеличить пассажиропоток на этом направлении. Новая кольцевая линия подземки соединит более 30 станций. Она станет самой длинной в мире — ее протяженность превысит 60 км.