Прямой эфир

Москвичам помогут с выбором вагона в метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые поезда московского метро будут оснащены технологией информирования пассажиров о загруженности вагонов. Об этом сообщил коммерческий директор по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев.

Он отметил, что система способна измерять количество пассажиров и передавать информацию на следующую станцию. Это позволит пассажирам выбирать менее загруженные вагоны, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, эта информация будет полезна и пассажирам, находящимся в вагоне, поскольку в новых составах «Москва» есть сквозные вагоны.

В настоящий момент решается вопрос реализации технологии. В частности, информацию о загруженности вагона можно передавать на мобильные устройства пассажиров либо же на экраны в поездах.

Как писал портал iz.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев транспортной карты «Тройка» будет создана система лояльности. Пассажиры смогут тратить бонусы на бесплатные поездки, а также оплачивать покупки в столичных кафе, кинотеатрах и магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Билеты «Единый» в виде браслетов появились в московском метро
Метрополитен Петербурга запустил сервис знакомств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017