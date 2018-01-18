Москвичам помогут с выбором вагона в метро

Новые поезда московского метро будут оснащены технологией информирования пассажиров о загруженности вагонов. Об этом сообщил коммерческий директор по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев.

Он отметил, что система способна измерять количество пассажиров и передавать информацию на следующую станцию. Это позволит пассажирам выбирать менее загруженные вагоны, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, эта информация будет полезна и пассажирам, находящимся в вагоне, поскольку в новых составах «Москва» есть сквозные вагоны.

В настоящий момент решается вопрос реализации технологии. В частности, информацию о загруженности вагона можно передавать на мобильные устройства пассажиров либо же на экраны в поездах.

Как писал портал iz.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев транспортной карты «Тройка» будет создана система лояльности. Пассажиры смогут тратить бонусы на бесплатные поездки, а также оплачивать покупки в столичных кафе, кинотеатрах и магазинах.