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Билеты «Единый» в виде браслетов появились в московском метро

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Московский метрополитен 17 января открыл продажу необычных билетов «Единый» в виде браслетов, передает сайт столичной мэрии.

«Браслеты с функцией транспортного билета «Единый» появятся в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская» и во всех сувенирных витринах на стойках «Живое общение» во второй половине дня в среду, 17 января», — говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, два типа браслетов — на 20 и на 40 поездок — были выпущены тиражом по 750 экземпляров. Стоимость одного браслета с записанным на нем билетом «Единый» на 20 поездок составит 897 рублей. Оригинальный билет на 40 поездок можно будет приобрести за 1644 рубля. На данный момент браслеты доступны только в красном цвете.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в московском метро уже продали больше 21 тыс. брелоков, колец и браслетов с функцией транспортной карты «Тройка» и «Стрелка». В продаже сувениры находятся с октября прошлого года. 

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