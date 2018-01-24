Путин предложил организовать для молодежи конкурс авторской песни

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни и обещал финансово поддержать такую инициативу. Об этом он заявил в ходе посещения «Дома Высоцкого на Таганке».

«У нас в стране нет конкурса [для молодежи], можно было бы его организовать и использовать ваши [музея] возможности», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Президент добавил, что мог бы поддержать это начинание с помощью гранта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России могут ввести льготы для молодежи, которая путешествует по стране. В Госдуме предлагают выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт.