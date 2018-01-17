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Комиссия Совфеда оценит влияние на молодежь РФ из-за рубежа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что комиссия начала анализ угроз зарубежного влияния на российскую молодежь.

«Особое место (в докладе) занимают попытки воздействия на отечественную молодежь... Мы знаем, как в разных странах именно молодежь становилась не только детонатором, но и, называя вещи своими именами, пушечным мясом для рукотворных революций», — приводит «РИА Новости» заявление Климова.

По его словам, комиссия уже начала анализ существующих в этой сфере угроз и представит его результаты в закрытой части доклада.

Ранее, в среду, спикер Совета Федерации заявила, что верхняя палата парламента начала разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России. Соответствующий документ, как отмечала Матвиенко ранее, необходим на случай попыток вмешательства в выборы президента России.

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