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Юрий Лоза назвал рок-фестивали в России мертворожденными детьми

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Певец Юрий Лоза назвал рок-фестивали, которые проходят в России, мертворожденными детьми.

По его мнению, данное музыкальное направление как самостоятельное явление закончилось еще в 1980 году

«Феминистки получили свои права, негры получили то, что хотели, война во Вьетнаме свернулась. Пришла новая волна, которая смыла весь этот рок. Но он остался как элемент – как джаз, как музыка рэггей… В России постоянно проходят какие-то рок фестивали, но они сейчас, как мертворожденные дети», –заявил исполнитель в эфире радиостанции Baltkom.

Российский музыкант также не согласен с утверждением, что рэп-культура стала преемником рок-музыки на постсоветском пространстве.

По словам Лозы, данное музыкальное направление не имеет никакого отношения к протестным настроениям в обществе, так как оно больше отражает внутреннее состояние исполнителя, передает «РИА Новости».

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